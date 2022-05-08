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    Теннисистка Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира в Риме

    8 Мая 2022, 23:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сегодня сыграла в финале квалификации турнира WTA Internazionali BNL d’Italia, который проходит в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей казахстанки выступила 66-я ракетка мира хорватка Аня Конюх. Победа по сумме трех сетов досталась Путинцевой – 4:6, 6:2, 6:2. За время матча казахстанская теннисистка сумела подать одну подачу навылет, совершить всего одну двойную ошибку (у ее соперницы 10 двойных ошибок) и выиграть 16 из 26 геймов.

    «C основной сетки соревнования выступление начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В первом круге ее соперницей будет победительница квалификации. Также в основе парного разряда сыграет Анна Данилина», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации тенниса Казахстана. Женский турнир в Риме пройдет с 9 по 15 мая.

    Ранее сообщалось, что на данный момент спортсменка из Казахстана занимает 44-е место в мировом рейтинге о рангах.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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