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    Теннисистка из Казахстана волевой победой стартовала на турнире в Риме

    12 Июля 2023, 18:00

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (435-я ракетка мира) сыграла первый матч на грунтовом турнире ITF в итальянском Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана провела встречу со словацкой спортсменкой Аникой Яшковой (607-й номер WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась один час и 58 минут.

    Отметим, что данный матч состоялся на стадии 1/16 финала, в 1/8 финала 23-летняя казахстанская теннисистка сыграет с победительницей пары спортсменок Лина Джёрческа (Северная Македония) — Лаура Маир (Италия), встреча которых пройдет 12-го июля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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