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    Теннисистка из Казахстана Анна Данилина вышла в финал турнира в Кливленде

    27 Августа 2022 02:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Анна Данилина вместе с Александрой Крунич из Сербии сегодня должна была играть в полуфинале на турнире серии WTA 250 в американском Кливленде. Однако, их соперницы - лидеры посева соревнования, трехкратные чемпионки турниров Большого шлема Катерина Синякова/Барбора Крейчикова из Чехии снялись с соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В решающем матче Анне и Александре предстоит сыграть c победительницами противостояния между Сюко Аояма (Япония)/Хао Чин Чань (Китайский Тайбэй) - Николь Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия).

    Спорт США Теннис
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