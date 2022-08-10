Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске продолжается женский турнир серии ITF World Tennis Tour W25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанка Гозаль Айнитдинова в первом круге разгромила израильтянку Коэн Сапир 6:2, 6:1. В следующем раунде Гозаль сыграет со своей соотечественницей Жибек Куламбаевой.

Не смогли выйти во второй круг турнира местные любимицы, воспитанницы школы тенниса Усть-Каменогорска – Татьяна Николенко и Малика Амиргалиева. Татьяна проиграла Екатерине Маклаковой (Россия) – 0:6, 0:6. 14-летняя Малика достойно сражалась с 21-летней Ариной Соломатиной (Россия), которая занимает в мировом рейтинге WTA 1 473-ю позицию. Россиянке понадобилось почти три часа, чтобы одолеть казахстанку. Итоговый счет – 3:6, 6:2, 6:3 в пользу Соломатиной. Но Малика не покидает турнир – завтра ей предстоит сыграть четвертьфинал в парном разряде соревнования.





Фото: ktf.kz



