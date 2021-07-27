Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

    27 Июля 2021, 17:32

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В 1/8 финала ей противостояла хорватка Донна Векич. Матч между спортсменками продлился два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6, 6:4.

    За выход в полуфинал она будет биться с испанкой Гарбинье Мугурусой.

    Ранее Елена Рыбакина победила шведку Ребекку Петерсон (6:2, 6:3) и австралийку Саманту Стосур (6:4, 6:2). Представлявшие Казахстан в одиночном разряде Зарина Дияс, Ярослава Шведова и Юлия Путинцева снялись из-за травм еще в первом круге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Япония Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай