Теннисистка Елена Рыбакина стала лауреатом премии «Алтын Адам»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В номинации «Прорыв года в спорте» лауреатом «Выбор года №1 в Казахстане - «Алтын Адам» стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На счету 23-летней Рыбакиной в этом году победа в одиночном разряде Уимблдона и два титула WTA. Елена завершила 2022 год на 21-й строчке мирового рейтинга.

Конкурс проводится с 2000 года. Обладателями «Алтын Адам» становятся лидеры года в определенной сфере. Отбор победителей идет пристальный: соцопрос населения, голосование экспертов, анализ оргкомитета и выбор членов жюри. В разные годы лауреатами премии «Выбор года №1 в Казахстане - «Алтын Адам» в Казахстане были спортсмены Ольга Шишигина, Илья Ильин, Александр Винокуров, Елена Хрусталева, Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Фируза Шарипова, Казбек Валиев, Зульфия Габидуллина и другие.





Фото: ktf.kz