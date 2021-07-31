Теннисистка Елена Рыбакина стала четвёртой на Олимпийских играх в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио завершился матч за бронзовую награду одиночного разряда среди женщин. Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанка Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.

В матче за третье место Рыбакиной противостояла представительница Украины, шестая ракетка мира Элина Свитолина.

Рыбакина выиграла первый сет матча со счетом 6:1. Во втором сете игра продолжалась до тай-брейка, когда казахстанская спортсменка уступила со счетом 6:7.

В третьем сете Елена Рыбакина лидировала со счетом 4:1, но в результате игры уступила сопернице со счетом 4:6.

Таким образом, бронзовым призёром Игр стала украинка. Однако впервые в истории тенниса в Казахстане наш спортсмен смог занять четвертое место на Олимпийских играх.

С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров