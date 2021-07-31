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    Теннисистка Елена Рыбакина стала четвёртой на Олимпийских играх в Токио

    31 Июля 2021, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио завершился матч за бронзовую награду одиночного разряда среди женщин. Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстанка Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.

    В матче за третье место Рыбакиной противостояла представительница Украины, шестая ракетка мира Элина Свитолина.

    Рыбакина выиграла первый сет матча со счетом 6:1. Во втором сете игра продолжалась до тай-брейка, когда казахстанская спортсменка уступила со счетом 6:7.

    В третьем сете Елена Рыбакина лидировала со счетом 4:1, но в результате игры уступила сопернице со счетом 4:6.

    Таким образом, бронзовым призёром Игр стала украинка. Однако впервые в истории тенниса в Казахстане наш спортсмен смог занять четвертое место на Олимпийских играх.

    С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

    Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Теннис
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