Теннисистка Аружан Сагандыкова поднялась в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ATP и WTA представили обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции. Юлия Путинцева занимает 78-е место. Продолжает подниматься в рейтинге 18-летняя Аружан Сагандыкова. Если на прошлой неделе казахстанка была на 871-м месте, то теперь она занимает 835-ю позицию (+36).

В парном разряде Анна Данилина потеряла одну строчку и стала 29-й, Жибек Куламбаева занимает 176-е место.

У мужчин первая ракетка Казахстана Александр Бублик опустился в рейтинге на одну строчку и теперь занимает 27-е место, Тимофей Скатов – 129-й, Михаил Кукушкин – 242-й, Бейбит Жукаев – 263-й, Денис Евсеев – 271-й, Дмитрий Попко – 381-й.

В парном разряде Александр Недовесов расположился на 45-м месте, а Андрей Голубев на 73-м.