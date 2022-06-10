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    Теннисистка Анна Данилина в парном разряде прошла в полуфинал турнира во Франции

    10 Июня 2022, 20:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в парном разряде успешно преодолела стадию 1/4 финала турнира серии ITF W60 в Биаррице (Франция), но в одиночном разряде не смогла пройти в полуфинал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Анна в дуэте с украинкой Валерией Страховой одержала победу над бельгийско-индийской парой Лара Солден/ Пратхана Тхомбаре 7:5, 6:4. Встреча длилась около полутора часов.

    Также Анна Данилина провела встречу третьего круга одиночного разряда. В матче против местной теннисистки Люси Нгуен-Тан казахстанка потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 13 минут, сообщил Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 351-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация), а французская спортсменка находится на 509-й позиции рейтинга.

    Встреча проходила в рамках четвертьфинала грунтового турнира во Франции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
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