Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Теннисистка Анна Данилина в парном разряде пролшла в полуфинал турнира во Франции
10 Июня 2022 20:40

Теннисистка Анна Данилина в парном разряде пролшла в полуфинал турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в парном разряде успешно преодолела стадию 1/4 финала турнира серии ITF W60 в Биаррице (Франция), но в одиночном разряде не смогла пройти в полуфинал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Анна в дуэте с украинкой Валерией Страховой одержала победу над бельгийско-индийской парой Лара Солден/ Пратхана Тхомбаре 7:5, 6:4. Встреча длилась около полутора часов.

Также Анна Данилина провела встречу третьего круга одиночного разряда. В матче против местной теннисистки Люси Нгуен-Тан казахстанка потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 13 минут, сообщил Sports.kz.

Казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 351-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация), а французская спортсменка находится на 509-й позиции рейтинга.

Встреча проходила в рамках четвертьфинала грунтового турнира во Франции.


Читайте также
Казахстанские хоккеистки на траве после двух побед разгромно проиграли на отборе к Азиаде
Сборная Казахстана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы
ХК «Барыс» поборется за Кубок Президента РК в Нур-Султане
Теннисист Михаил Кукушкин вышел в 1/4 финала турнира в Англии в парном разряде
Казахстанец выиграл турнир по настольному теннису в Чехии
Казахстанский велогонщик стал третьим в королевской многодневной гонке в Италии
Теннисистка Анна Данилина выиграла на старте турнира в Биаррице
ФК «Кайрат» объявил имя нового главного тренера

Лента новостей

Архив