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    Теннисистка Анна Данилина проиграла в полуфинале турнира в Испании

    4 Мая 2023, 22:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграла в матче четвертьфинала на грунтовом турнире в Реусе и потерпела поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Анна Данилина потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 8:10 в паре с испанской теннисисткой Аленой Большовой против испанско-нидерландского дуэта Анджела Фита Болуда — Аранча Рус.

    За время встречи казахстанка и испанка исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также Анна Данилина и Алена Большова выиграли семь очков и три гейма подряд.

    Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступление в парном разряде турнира.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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