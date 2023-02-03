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    Теннисист Тимофей Скатов дебютирует в составе сборной РК

    3 Февраля 2023, 08:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана продолжает подготовку к квалификационному матчу «Кубка Дэвиса» против Чили. В случае успеха казахстанская команда в четвертый раз в истории сыграет на финальном этапе групповой стадии командного чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов – новичок сборной. Ему предстоит дебют за национальную команду. Неделю назад он сыграл против одного из лидеров чилийцев Алехандро Табило и победил его в Консепсьоне на крупном турнире серии «Челленджер». Тренерский штаб ожидает от Скатова повторения успеха. Также, как все ждут победы от пары – Александра Недовесова и Андрея Голубева.

    «Нужно в любом случае быть готовым к очень длинному и нервному матчу. Тем более, что мы играем в гостях против чилийцев. Они, скорее всего, будут очень активно болеть. Это одна из их фишек, что они пытаются задавить как-то морально, но мы все ребята очень крепкие. Будем готовы дать бой. Чувствуется волнение перед дебютом? Да, безусловно, но капитан и вся команда поддерживают меня. Со мной моя страна, я мотивирован, готов выложиться на максимуме и показать свой самый лучший теннис», - подытожил Тимофей Скатов.

    Опытный Андрей Голубев считает, что будет настоящая битва.

    «У Чили как раз такая команда, где нет таких ярко выраженных игроков парного разряда. Реально любой из 4-5 теннисистов может выйти и сыграть. Они больше одиночники, которые просто хороши как игроки, поэтому любой из них может сыграть в паре. Мы даже, честно говоря, не знаем, кто из них может выступить в паре», - сказал Голубев.

    Жеребьевка предстоящего матча пройдет 3 февраля.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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