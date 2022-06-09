Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Теннисист Михаил Кукушкин вышел в 1/4 финала турнира в Англии в парном разряде

    9 Июня 2022, 21:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге Челленджера в Ноттингеме казахстанец в дуэте с представителем Австралии Джоном Миллманом обыграл Шимона Валкова(Польша)/ Андреа Вавассори (Италия) 6:4, 1:6, 13:11. А уже сегодня Михаил проведет свою вторую игру в одиночке против испанца Фернандо Вердаско, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Дмитрий Попко не сумел преодолеть барьер второй раунда Челленджера, проходящего в Братиславе.

    В матче против словака Йозефа Ковалика Попко уступил в трех сетах 6:7(3:7), 6:0, 6:1.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Штутгарте в парном разряде. Казахстанец с австралийцем Ником Кирьосом проиграли паре Андреас Мис (Германия)/Фабрис Мартен (Франция) со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

    Здесь же в Штутгарте Бублик сегодня вечером проведет матч второго круга одиночного разряда против Энди Маррея.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта