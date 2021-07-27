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    Теннисист Михаил Кукушкин уступил во втором круге Олимпийских игр

    27 Июля 2021, 15:42

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 июля, казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч в рамках второго круга Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Его соперником выступил Илья Ивашка из Беларуси.

    Матч продлился три сета. В первом сильнее оказался казахстанец - 7:6. Затем соперником смог отыграться - 6:3. В решающем сете Кукушкин отдал три гейма.

    Однако сумел вернуться в игру, отыграв два сета. Правда усилий для итоговой победы не хватило. Соперник выиграл - 7:6, 3:6, 3:6.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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