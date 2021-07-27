Теннисист Михаил Кукушкин уступил во втором круге Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 июля, казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч в рамках второго круга Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Его соперником выступил Илья Ивашка из Беларуси.
Матч продлился три сета. В первом сильнее оказался казахстанец - 7:6. Затем соперником смог отыграться - 6:3. В решающем сете Кукушкин отдал три гейма.
Однако сумел вернуться в игру, отыграв два сета. Правда усилий для итоговой победы не хватило. Соперник выиграл - 7:6, 3:6, 3:6.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай