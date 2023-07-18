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    Теннисист из Казахстана взлетел в мировом рейтинге

    18 Июля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин существенно улучшил свое положение в рейтинге ATP в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В предыдущей версии рейтинга 35-летний казахстанец занимал 262-е место, а теперь поднялся на 223-ю строчку. На данный момент у Кукушкина 267 рейтинговых очков. Напомним, в начале июля Михаил дошел до финала турнира в Блумфилд-Хилс (США). После этого казахстанский теннисист выступил на «челленджере» в Чикаго (США), но проиграл там в первом круге.

    Также в этом году Михаил Кукушкин играл еще один финал в одиночном разряде — на турнире в Тайлере (США), в июне, но также потерпел поражение и не смог завоевать титул.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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