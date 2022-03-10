Теннисист из Казахстана вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов одержал вторую победу на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Во встрече против 28-летнего теннисиста из Португалии Жоао Домингеша казахстанец в упорном матче победил в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:2. Игра продлилась один час и 58 минут.

За все время матча Скатов не подал ни одной подачи навылет и также не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

Таким образом, 21-летний казахстанец вышел в четвертьфинал «Челленджера».

Стоит напомнить, что в предыдущем раунде Скатов обыграл немецкого спортсмена Эльмара Эюповича в трех сетах.