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    Теннисист из Казахстана вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Италии

    10 Марта 2022, 21:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов одержал вторую победу на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Во встрече против 28-летнего теннисиста из Португалии Жоао Домингеша казахстанец в упорном матче победил в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:2. Игра продлилась один час и 58 минут.

    За все время матча Скатов не подал ни одной подачи навылет и также не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

    Таким образом, 21-летний казахстанец вышел в четвертьфинал «Челленджера».

    Стоит напомнить, что в предыдущем раунде Скатов обыграл немецкого спортсмена Эльмара Эюповича в трех сетах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Италия Теннис
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