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    Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии

    26 Ноября 2022, 01:04

    АНДРИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в четвертьфинале турнира одиночного разряда в итальянской Андрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кукушкин провел игру против австрийского теннисиста Юрия Родионова, который является 122-й ракеткой мира, и одержал победу в двух сетах со счетом 6:0, 7:5. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

    Во время матча Михаил исполнил одну подачу навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и семь геймов подряд.

    Отметим, что казахстанский теннисист на данный момент располагается на 223-й строчке рейтинга ATP.
    Теннис
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