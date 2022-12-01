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    Теннисист из Казахстана с победы стартовал на турнире в Бразилии

    1 Декабря 2022, 19:29

    ВАКАРИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл в матче первого круга на грунтовом турнире парного разряда в бразильской Вакарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с бразильским теннисистом Игором Хименесом провел встречу против местного дуэта Жоао Эдуардо — Виктор Тосетто и одержал победу. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

    На данный момент казахстанский теннисист занимает 1001-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Хименес же располагается на 947-й строчке рейтинга.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала бразильского турнира.

    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис Бразилия
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