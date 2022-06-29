Теннисист из Казахстана проиграл на старте Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев дебютировал в турнире парного разряда Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинским партнером Денисом Молчановым Голубев сыграл против испанско-австралийского дуэта Педро Мартинез – Джон Патрик Смит и потерпел поражение. Матч, который продлился 2 часа 10 минут, завершился в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:7, 4:6.

По ходу встречи казахстанец и украинец исполнили четыре подачи навылет и совершили пять двойных ошибок. Также, Голубев и Молчанов выиграли восемь очков и пять геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/32 финала Уимблдона.