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    Теннисист из Казахстана проиграл на старте Уимблдона

    29 Июня 2022, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев дебютировал в турнире парного разряда Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с украинским партнером Денисом Молчановым Голубев сыграл против испанско-австралийского дуэта Педро Мартинез – Джон Патрик Смит и потерпел поражение. Матч, который продлился 2 часа 10 минут, завершился в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:7, 4:6.

    По ходу встречи казахстанец и украинец исполнили четыре подачи навылет и совершили пять двойных ошибок. Также, Голубев и Молчанов выиграли восемь очков и пять геймов подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/32 финала Уимблдона.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Теннис
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