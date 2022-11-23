Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин неудачно стартовал на турнире в Бразилии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга на грунтовом турнире в одиночном разряде в Лажеаду (Бразилия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец сыграл против аргентинского теннисиста Игнасио Монзона и потерпел поражение. Матч завершился в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 2:6.

На данный момент казахстанский теннисист занимает 967-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Монзон находится на 499-й строчке рейтинга.

Данная встреча проходила на стадии 1/16 финала бразильского турнира.





Фото: sports.kz



