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    Теннисист  Григорий Ломакин  с победы стартовал на турнире в Индии

    4 Апреля 2023, 20:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга на хардовом турнире одиночного разряда в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец сыграл с индийским теннисистом Огес Джайапракашом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6.

    На данный момент теннисист из Казахстана занимает 945-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.

    Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира одиночного разряда в Индии. На предыдущем турнире в Майсуре Ломакин проиграл в первом круге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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