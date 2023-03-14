Теннисист Григорий Ломакин неудачно стартовал на турнире в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга на хардовом турнире парного разряда в индийском Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с индийским теннисистом Вишну Вардхан сыграл против филиппинско-тайского дуэта Фрэнсис Алькантара — Пручия Исаро и потерпел поражение. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 4:6, 6:7.

На данный момент теннисист из Казахстана занимает 195-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в парном разряде.

Матч в столице Индии состоялся на стадии 1/8 финала турнира.



