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    Теннисист Григорий Ломакин неудачно стартовал на турнире в Индии

    14 Марта 2023, 21:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга на хардовом турнире парного разряда в индийском Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с индийским теннисистом Вишну Вардхан сыграл против филиппинско-тайского дуэта Фрэнсис Алькантара — Пручия Исаро и потерпел поражение. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 4:6, 6:7.

    На данный момент теннисист из Казахстана занимает 195-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в парном разряде.

    Матч в столице Индии состоялся на стадии 1/8 финала турнира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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