РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:06, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Теннисист Дмитрий Попко сенсационно проиграл в первом матче турнира в Эквадоре

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (315-я ракетка мира) дебютировал в одиночном разряде турнира серии «Челленджер» в Амбато (Эквадор), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Попко встретился с аргентинским теннисистом Хуаном Батиста Отегуи (435-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 5:7, во встрече, которая продлилась один час и 26 минут.

    По ходу матча казахстанский теннисист совершил четыре двойные ошибки и исполнил пять подач навылет. Кроме того, Дмитрий выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Игра проходила на стадии 1/16 финала эквадорского турнира.



    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!