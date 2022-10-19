Теннисист Дмитрий Попко сенсационно проиграл в первом матче турнира в Эквадоре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (315-я ракетка мира) дебютировал в одиночном разряде турнира серии «Челленджер» в Амбато (Эквадор), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Попко встретился с аргентинским теннисистом Хуаном Батиста Отегуи (435-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 5:7, во встрече, которая продлилась один час и 26 минут.

По ходу матча казахстанский теннисист совершил четыре двойные ошибки и исполнил пять подач навылет. Кроме того, Дмитрий выиграл пять очков и три гейма подряд.

Игра проходила на стадии 1/16 финала эквадорского турнира.



