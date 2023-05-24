Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Теннисист Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Турции

    24 Мая 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко сыграл матч первого круга на грунтовом турнире ITF парного разряда в турецком Бодруме и уступил соперникам в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Спортсмен из Казахстана в паре с теннисистом из Грузии Александром Метревели провел встречу с местным дуэтом Берк Илкел - Мерт Оздемир и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 6:7.

    Данный парный матч казахстанца и грузина проходил в рамках 1/8 финала турнира в Турции.

    На прошедшем турнире в Пенсаколе (штат Флорида, США) 26-летний казахстанский теннисист одержал победу в одиночном разряде, обыграв в финале американца Эйдена Кима.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»
    Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине
    Александр Недовесов уступил в «парах» на турнире в Лионе
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз