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    Теннисист Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Мексике

    19 Апреля 2023, 01:46

    МОРЕЛОС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга на хардовом турнире одиночного разряда в мексиканском Морелосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу со спортсменом из Японии Наоки Накагава и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:4, 6:2. Матч продлился два часа и 15 минут.

    Во время игры Евсеев исполнил пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

    Казахстанец располагается на 290-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Японии занимает 443-ю позицию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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