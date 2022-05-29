Теннисист Данир Калдыбеков завоевал золото международного юниорского турнира

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Данир Калдыбеков и Олег Гусаков в парном разряде стали победителями международного юниорского турнира серии ITF, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный турнир пятой категории ITF Juniors проходил в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Данир Калдыбеков оказался самым юным спортсменом прошедших в Кыргызстане состязаний.

Отметим, что на теннисных кортах Тараза сегодня воспитывается целая плеяда многообещающих юных дарований, которые отлично зарекомендовали себя в большом казахстанском теннисе.

Так, 15-летний воспитанник жамбылской школы большого тенниса из города Тараза на сегодняшний день занимает 631 место в юниорском рейтинге ITF. Рейтинг Данира Калдыбекова в одиночном разряде среди юниоров за минувшие два года значительно вырос – с 2 597 в 2020 году до 667-й позиции в 2021 и 631 - на начало 2022 года.

О том, как проходил турнир по большому теннису в городе Чолпон-Ата, о жамбылской школе большого тенниса и перспективных теннисистах в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал отец спортсмена и бессменный тренер Данира, действующий тренер по современному пятиборью, мастер спорта Данияр Калдыбеков.

- Данияр Мадиярович, расскажите, пожалуйста, о прошедшем турнире.

- В этом году на престижный международный юниорский турнир серии ITF Juniors пятой категории съехались десятки спортсменов из Израиля, Новой Зеландии, Узбекистана, Турции, Таджикистана. Были спортсмены и из Кыргызстана. Большая группа сильных юниоров до 18 лет приехала из Российской Федерации.

Представители Казахстана выступили на этих международных соревнованиях по теннису ITF-18 довольно хорошо. В женском парном разряде казахстанка, воспитанница жамбылской школы большого тенниса Анастасия Крымкова и спортсменка из России Полина Болотова вышли в финал. Их соперницами были представительница Казахстана Евелина Жук и спортсменка из России Дарья Шубина.

В парном разряде первый свой титул в нынешнем году завоевала ещё одна казахстанка Стефания Шалахова, в дуэте с Владиславой Андреевской они в трёх сетах сумели одолеть Анастасию Крымкову и Полину Болотову (1:6, 6:1, 10:8).

Анастасия Крымкова стала финалисткой соревнований в одиночном разряде, в финале она уступила россиянке Эмилии Катц со счетом 3:6, 2:6. В итоге состязаний спортсменка из Тараза Анастасия Крымкова завоевала серебро и в одиночном, и в парном разряде турнира.

Представитель Тараза Данир Калдыбеков, а также алматинец 17-летний Олег Гусаков в парном разряде вышли в финал соревнований. Их соперниками стали представитель Казахстана Богдан Захаров и спортсмен из Новой Зеландии Лев Горб. В паре они обыграли в полуфинале сильных казахстанского и новозеландского спортсменов. А в финале Данир Калдыбеков в паре с Олегом Гусаковым завоевали победу, одолев пару из Узбекистана Илью Ведмедя и Артура Ибрагимова со счетом 6:3, 7:6 (8:6). На третьем месте оказался представитель Новой Зеландии Лев Горб.

- Ожидали ли Вы, что Данир возьмет «золото» этого турнира?

- Победа в финале стала для нас как ожидаемой, так и неожиданной. В любом случае завоеванные ребятами медали в таком престижном юниорском ITF-турнире вызывают чувство гордости за наш казахстанский большой теннис.

- Данияр Мадиярович, Вы как отец и непосредственный тренер молодого дарования большого тенниса можете поделиться – как растить чемпионов?

- Растить надо «с пеленок»… Учитывая, конечно, личные желания, характер ребенка, его спортивные данные, развивать в нем ответственность и упорство в достижении цели. Данир занимается большим теннисом с пяти лет. Весь распорядок дня четко определен для спортивных занятий и учебной подготовки. Данир учится в таразской школе-гимназии «Инжу», и, надо отдать должное, там с пониманием относятся к его спортивным увлечениям.

Времени для безделья и «ничегонеделания» у нас нет. Ведь только упорным трудом можно чего-то добиться - в любом деле, не только в большом теннисе. И Данир это понимает. В 12 лет он уже имел звание кандидата в мастера спорта. С того времени является членом сборной Казахстана среди юниоров, неоднократно выступал за сборную страны. Последние годы возглавляет в Казахстане рейтинг большого тенниса среди юниоров, он неоднократный победитель и призер многих республиканских и международных состязаний.

В числе спортивных побед – «золото» юниорского первенства Азии-2019 в Бишкеке, «серебро» первенства Европы среди юниоров-2018 в Португалии, «серебро» турнира ATF в Уральске, «золото» детского турнира Astana Masters 12&under-2018 в столице Казахстана. В столице Армении городе Ереване в прошлом году он стал победителем турнира ITF WorldTennisTournir Junior. После этой победы текущий рейтинг ITF среди юниоров Данира Калдыбекова изменился с 1 107 на 750.

Большим теннисом Данир занимается на кортах спортивной школы №4 города Тараза, которую возглавляет Жанат Бабаев. Здесь есть отделение большого тенниса, где бесплатно обучаются порядка сотни таразских школьников разных возрастов.

- Как Вы оцениваете перспективы развития большого тенниса в отдельно взятом жамбылском регионе?

- Директор спортшколы №4 Жанат Бабаев уделяет огромное внимание развитию большого тенниса, имеющего хорошие перспективы в нашем регионе. Именно поэтому в нашем городе намечается строительство Дворца тенниса.

Хочу отметить, что в Таразе воспитывается целая плеяда многообещающих юных дарований, которые уже показали себя в большом казахстанском теннисе. Это, например, Настя Крымкова, которая занимает 1009 место в юниорском рейтинге ITF, результативно участвует в международных состязаниях. Нормативы кандидатов в мастера спорта подтвердили наши ребята Роман Коновалов, Асем Шойбек. На теннисных кортах Тараза юные мастера ракетки, которых можно назвать надеждой казахстанского большого тенниса, показывают высокий класс игры, жамбылская сборная на чемпионатах страны в своей возрастной группе занимает призовые места.

Если говорить в целом о Казахстане, то сегодня в нашей стране создаются прекрасные условия для развития большого тенниса в разных возрастных категориях. Проводится масса турниров для совсем юных теннисистов до 10 лет. В категории до 14 лет есть и республиканские турниры, и Азиатская серия ATF. Турниры мирового рейтинга для теннисистов до 18 лет и старше позволяют продвигаться в мировой таблице. Спортсмены еще до пандемии стали больше выезжать на турниры, что всегда способствует спортивному росту. Ведь подобные соревнования полезны для наработки спортивного опыта, для сравнения себя с другими спортсменами. К нам в Казахстан приезжали игроки со всего мира на серии турниров в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Уральске. Иностранцы уже и не удивляются тому уровню, на который у нас в Казахстане поднялся теннис, уровень мастерства юниоров. Конкурентоспособность азиатского тенниса растет, наши теннисисты входят в топовый список игроков мира.

- Спасибо за беседу!

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Юниорский тур ITF — высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста. Неоднократно теннисисты, возглавлявшие юниорский рейтинг и выигрывавшие турниры Большого шлема в этой возрастной категории позже становились лучшими и во взрослом теннисе. Среди них такие теннисисты как Пат Кэш, Ги Форже, Хавьер Санчес, Томас Энквист, Марсело Риос, Роджер Федерер, Энди Роддик, Зина Гаррисон, Габриэла Сабатини, Наталья Зверева, Мартина Хингис, Амели Моресмо, Кара Блэк, Лариса Савченко и Виктория Азаренко.