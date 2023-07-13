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    Теннисист Даниал Рахматуллаев «взлетел» в мировом юниорском рейтинге

    13 Июля 2023, 17:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Благодаря двойному успеху на турнирах в Иране Даниал Рахматуллаев поднялся сразу на 95 пунктов и теперь занимает 189-е место.

    Ерасыл Ердильда приближается к ТОП-100 - сейчас он занимает 150-е место. Максим Батютенко остался на 176-й позиции, Виталий Запцепин 235-й. Амир Омарханов занимает 265-е место, Ильяс Маратулы - 273-й, Данир Калдыбеков - 391-й, Жакас Козбак - 442-й, Зангар Нурланулы поднялся на 100 позиций и теперь он 537-й.

    У девушек-юниорок Асылжан Арыстанбекова – 141-я, Сандугаш Кенжибаева - 156-я, Дана Байдаулет – 176-я, Айя Нупбай – 193-я, Ульяна Романова - 403-я, Полина Слепцова - 447-я, Инкар Дюсебай – 477-я, Дильназ Машабаева – 498-я.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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