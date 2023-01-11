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    Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде

    11 Января 2023, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев провел матч второго круга на турнире одиночного разряда в Нонтхабури (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский теннисист встретился с тайванским спортсменом Джейсоном Джангом (396-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7. Матч продлился два часа и 11 минут.

    Во время встречи Жукаев исполнил девять подач навылет и совершил две двойные ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и два гейма подряд.

    Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 313-й строчке рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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