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    Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде

    16 Января 2023, 19:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев провел матч первого круга на турнире одиночного разряда в таиландском Нонтхабури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский теннисист встретился с австралийским спортсменом Джеймсом Даквортом (156-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Матч продлился один час и 20 минут.

    Во время встречи Жукаев исполнил восемь подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл четыре очка и один гейм подряд.

    Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 307-й строчке рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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