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    Теннисист Бейбит Жукаев проиграл на старте турнира в Австрии

    8 Мая 2023, 08:28

    МАУТХАУЗЕН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (313-е место в рейтинге ATP) потерпел неожиданное поражение на старте турнира в Маутхаузене (Австрия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом раунде квалификации «челленджера» Жукаев играл с австрийцем Маттиасом Уйвари (1439-е место). Несмотря на то, что теннисистов в рейтинге разделяет более тысячи позиций, казахстанец проиграл в данном противостоянии — 2:6, 4:6.

    Таким образом, Бейбит Жукаев не смог пробиться в основную сетку и завершил выступление на турнире. Призовой фонд «челленджера» в Маутхаузене составляет 118 000 евро. Победитель турнира заработает 16 020 евро и получит 100 рейтинговых очков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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