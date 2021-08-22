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    Теннисист Александр Недовесов уступил в финале турнира в Германии

    22 Августа 2021, 19:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В немецком Лоденшайде состоялся финал в парном разряде теннисного турнира, в котором сошлись казахстанско-украинская пара Александр Недовесов и Денис Молчанов против Ивана и Матея Шабановых из Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Хорваты выиграли первый сет со счетом 6:4, но во втором Недовесов и его напарник взяли уверенный реванш – 6:2. В решающей партии Александр и Денис дважды находились на расстоянии одного мяча от общей победы.

    Однако уступили братьям Шабановым на супер тай-брейке со счетом 10:12. За игру казахстанско-украинский дуэт реализовал три брейк-пойнта из пяти и сделал две двойные ошибки.

    Напомним, недавно казахстанский теннисист Александр Недовесов с португальцем Гонсалу Оливейрой в финале парного разряда турнира серии «Челленджер» в чешском Простееве обыграли пару Зденека Коларж и Романа Йебавeу. Для Недовесова этот титул стал уже 21-м в парных разрядах серии «Челленджер» и шестым за сезон, что является его новым личным рекордом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Германия Теннис
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