Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Теннис: Кукушкин начал с победы на Олимпиаде-2020

    25 Июля 2021, 12:51

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В рамках Олимпиады-2020 в Токио (Япония) казахстанец Михаил Кукушкин сегодня сыграл против аргентинского теннисиста Федерико Кориа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кукушкин, занимающий 123-е место в табеле о рангах, победил Кориа (62) на старте олимпийского турнира и продолжил борьбу за медали. Встреча длилась 2 часа 13 минут и закончилась в двух партиях в пользу казахстанца - 7:6 (4), 7:5.

    На следующем этапе Михаил встретится с победителем пары Гаэль Монфис (18) - Илья Ивашка (66).

    Напомним, ранее другая казахстанка Елена Рыбакина успешно преодолела стартовый раунд «одиночки», а Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Александр Бублик покинули турнир.

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей