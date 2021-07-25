Теннис: Кукушкин начал с победы на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В рамках Олимпиады-2020 в Токио (Япония) казахстанец Михаил Кукушкин сегодня сыграл против аргентинского теннисиста Федерико Кориа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин, занимающий 123-е место в табеле о рангах, победил Кориа (62) на старте олимпийского турнира и продолжил борьбу за медали. Встреча длилась 2 часа 13 минут и закончилась в двух партиях в пользу казахстанца - 7:6 (4), 7:5.

На следующем этапе Михаил встретится с победителем пары Гаэль Монфис (18) - Илья Ивашка (66).

Напомним, ранее другая казахстанка Елена Рыбакина успешно преодолела стартовый раунд «одиночки», а Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Александр Бублик покинули турнир.