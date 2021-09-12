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    04:11, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Теннис: казахстанские юниоры успешно выступили на турнирах в Украине и Азербайджане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 11 сентября в Львове проходил международный юниорский турнир Galychyna Cup среди теннисистов в возрастной категории до 16 лет (Категория 3). Отличных результатов добились наши спортсмены, которые забрали домой два трофея из четырех, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Асылжан Арыстанбекова стала победительницей турнира в одиночном разряде. В финале она была сильнее своей соотечественницы Айи Нупбай, одолев ее в двух сетах 7:6 (7:5), 6:2.

    В парном разряде уже победу праздновала Айя Нупбай, которая в дуэте с Жанель Оспановой победила Асылжан и Адеми Аманкелды – 6:2, 6:3.

    У юношей в решающей игре парных соревнований казахстанцы Жакас Козбак и Виталий Зацепин уступили украинцам Виталию Хоровому и Глебу Коваленко со счетом 6:3, 0:6, 4:10.

    В Баку на турнире серии ITF Juniors среди игроков, чей возраст не превышает 18 лет, уроженец Караганды Амир Омарханов стал финалистом соревнований. В решающем матче юное дарование из Казахстана в двух сетах проиграл азербайджанцу Тамерлану Азизову - 3:6, 2:6. Для 13-летнего Амира этот финал стал первым в категории ITF Juniors.


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