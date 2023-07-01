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    Тенге укрепился по отношению к доллару, евро и рублю

    1 Июля 2023, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия тенге укрепился к трем основным валютам. Явление редкое: в последний раз оно наблюдалось еще в 2010 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аналитический Telegram-канал Первого кредитного бюро.

    «Сильнее всего тенге укрепился к рублю. Начале года российская валюта стоила 6,43 тг. Сегодня – 5,14 тг. (это минимум с марта 2022г.). Таким образом, курс рубля за 6 месяцев упал на 20,1%. Ну и в целом он дешевеет 5 месяцев подряд (в июне – на 44 тиын). Доллар по итогам полугодия подешевел на 10,14тг. или 2,2%. Официальный курс на сегодняшний день составляет 452,51 тг. В июне он вырос на 4,38 тг. И это третий из четырех последних месяцев, которые заканчиваются ростом стоимости американской валюты», - говорится в сообщении.

    Как отмечается, аналогично и с евро. Его курс рос в марте, апреле и июне, но тем не менее, сейчас он стоит меньше, чем в начале года. Правда, ненамного – разница составляет 2,16 тг или 0,4%. Сегодня его официальная стоимость – 490,7 тг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Тенге
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