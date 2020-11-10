Тенге укрепился на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 9 ноября на 2,20 тенге – до 428,97 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 10 ноября составляет 431,1 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжил свое укрепление на бирже с начала недели.