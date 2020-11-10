Новости
Тенге укрепился на торгах KASE
10 Ноября 2020 11:08
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме71,6 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года Назван объем экспортируемой Казахстаном продукции В Казахстане увеличили объем выпуска лекарств
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 9 ноября на 2,20 тенге – до 428,97 тенге за доллар.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 10 ноября составляет 431,1 тенге за доллар.
Стоит отметить, что тенге продолжил свое укрепление на бирже с начала недели.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- В Казахстане увеличили производство золота, серебра и автомобилей
- Назван объем экспортируемой Казахстаном продукции
- В какие отрасли экономики Казахстана привлечено больше всего инвестиций
- Сколько составляют активы Нацфонда
- В Казахстане увеличили объем выпуска лекарств
- Реальный сектор экономики РК демонстрирует положительную динамику роста
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047