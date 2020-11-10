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Тенге укрепился на торгах KASE

10 Ноября 2020 11:08
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Тенге укрепился на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 9 ноября на 2,20 тенге – до 428,97 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 10 ноября составляет 431,1 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжил свое укрепление на бирже с начала недели.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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