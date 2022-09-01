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    Тенге укрепился к доллару в августе

    1 Сентября 2022, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам августа тенге укрепился на 1% до 472,29 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $118,6 млн США до $98 млн США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    Общий объем торгов составил $2,2 млрд США. Валютный рынок сбалансирован с точки зрения спроса и предложения. Дополнительным фактором со стороны предложения стала большая налоговая неделя.

    Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составили около $469,5 млн США. Компании квазигоссектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

    «Национальный Банк в августе не участвовал на валютном рынке: не проводил валютные интервенции, не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении, а также не проводил продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Трансферты обеспечивались за счет тенговых поступлений в Национальный фонд.

    В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге Финансы
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