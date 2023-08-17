Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Тенге резко подешевел на биржевых торгах

    17 Августа 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обменный курс тенге резко слабеет с открытия торгов на бирже KASE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DataHub.

    Курс доллара на продажу в обменниках Алматы составляет 469,5 тенге – на 15 тенге больше официального курса на сегодня. В Астане цены пониже – в районе 465 тенге. На KASE последняя сделка на данный момент прошла по 461,96 тенге.

    Купить евро в обменниках Алматы сейчас можно по 509,5 тенге, в Астане – по 505 тенге.

    Что касается рубля, то он вернулся на уровень выше 5 рублей. Цена продажи в обменных пунктах столицы – в районе 5-5,1 тенге. В Алматы – около 5,13.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    KASE Экономика Тенге Финансы Доллар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бюджетная самостоятельность освежит работу регионов - депутат о Послании Президента РК
    Как достичь удвоения ВВП за 7 лет в Казахстане – мнение экономиста Олжаса Худайбергенова
    От прихода иностранных банков должен выиграть потребитель - Расул Рысмамбетов
    Без пафоса заниматься конкретными вопросами – политолог Данияр Ашимбаев о новой экономической политике
    Популярное
    1 ВИЧ в больнице Алматы: главврач уволен
    2 Президент РК освободил от должностей Зульфию Сулейменову и еще трех министров
    3 Глава государства подписал Указ о создании новых министерств
    4 Марат Омаров назначен руководителем департамента труда и социальной защиты СКО
    5 Асаин Байханов прокомментировал увольнение акима Павлодара и его помощника