Тенге резко подешевел на биржевых торгах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обменный курс тенге резко слабеет с открытия торгов на бирже KASE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DataHub.



Курс доллара на продажу в обменниках Алматы составляет 469,5 тенге – на 15 тенге больше официального курса на сегодня. В Астане цены пониже – в районе 465 тенге. На KASE последняя сделка на данный момент прошла по 461,96 тенге.

Купить евро в обменниках Алматы сейчас можно по 509,5 тенге, в Астане – по 505 тенге.

Что касается рубля, то он вернулся на уровень выше 5 рублей. Цена продажи в обменных пунктах столицы – в районе 5-5,1 тенге. В Алматы – около 5,13.