Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Тенге продолжает укрепление на торгах KASE
11 Ноября 2020 11:23
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПричины ослабления тенге назвали в Нацбанке Доллар подешевел на KASE Нацбанк провел валютные интервенции на $91,3 млн
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 10 ноября на 1,61 тенге – до 427,39 тенге за доллар.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 11 ноября составляет 429,01 тенге за доллар.
Стоит отметить, что тенге продолжил свое укрепление на бирже с начала недели.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Нурлан Нигматулин: Новые поправки позволят госконтролю по техрегулированию работать на опережение
- Пособия на 191,6 млрд тенге получили многодетные матери в этом году
- Более трех тысяч золотых слитков приобрели казахстанцы в октябре
- Единый оператор жилищного строительства будет эффективно реализовывать государственную жилищную политику – Тимур Жанке
- 65 проектов по программе «Экономика простых вещей» одобрено в Алматы
- Строительство жилья увеличилось на 10,3 % в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047