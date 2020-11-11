Тенге продолжает укрепление на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 10 ноября на 1,61 тенге – до 427,39 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 11 ноября составляет 429,01 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжил свое укрепление на бирже с начала недели.