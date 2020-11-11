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Тенге продолжает укрепление на торгах KASE

11 Ноября 2020 11:23
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Тенге продолжает укрепление на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 10 ноября на 1,61 тенге – до 427,39 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 11 ноября составляет 429,01 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжил свое укрепление на бирже с начала недели.


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Автор:

Данияр Дауталиев

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