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    Тенге отыграл свой курс - Ерулан Жамаубаев

    5 Апреля 2022, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос по поводу курса доллара к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерулан Жамаубаев напомнил, что в бюджет закладывается не прогнозный курс, а расчетный. Правительство закладывает курс доллара в бюджет по 460 тенге.

    «Я не думаю, что кто-то признает здесь какое-то поражение или скажет, что случилась катастрофа. Помните, у нас курс подскочил до 500 тенге за один доллар? Катастрофы же не случилось. Наоборот, тенге отыграл свой курс. Проиграли те, кто повелись и купили доллар. Выигравшие – те, кто ждали момента, когда все успокоится и устаканится», - выразил мнение министр финансов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минфин РК Тенге Финансы
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