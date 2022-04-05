Тенге отыграл свой курс - Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос по поводу курса доллара к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерулан Жамаубаев напомнил, что в бюджет закладывается не прогнозный курс, а расчетный. Правительство закладывает курс доллара в бюджет по 460 тенге.

«Я не думаю, что кто-то признает здесь какое-то поражение или скажет, что случилась катастрофа. Помните, у нас курс подскочил до 500 тенге за один доллар? Катастрофы же не случилось. Наоборот, тенге отыграл свой курс. Проиграли те, кто повелись и купили доллар. Выигравшие – те, кто ждали момента, когда все успокоится и устаканится», - выразил мнение министр финансов.