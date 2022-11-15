Тенге исполнилось 29 лет: история национальной валюты Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 29 лет одному из важнейших атрибутов государственного суверенитета Казахстана – тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собственные казахстанские деньги были введены Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева с 15 ноября 1993 года. До этого дня в стране имела хождение старая валюта – советский рубль, несмотря на то, что Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года. Советские рубли обменивались на тенге по курсу 500:1. Национальная валюта была введена с запозданием по ряду причин, в основном экономического характера, и введена была ускоренным темпом. Но ускоренным темпом – не означает «без подготовки». Хотя после обретения независимости велись переговоры о том, что Казахстан останется в рублевой зоне вместе с Узбекистаном, параллельно шла работа по введению собственной валюты.

Всю работу по разработке дизайна нашей национальной валюты провела группа казахстанских специалистов. В нее вошли известные, опытные дизайнеры Хайрулла Габжалелов, Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Агимсалы Дузельханов, которые разработали эскизы всех номиналов новых банкнот. Эскизы были представлены в Национальный банк уже в августе 1992 года и, после одобрения руководством, дизайнерская группа направилась в Лондон. Дело в том, что на тот период в Казахстане не было своих мощностей для печатания банкнот и чеканки монет. Поэтому, первоначально выпуск национальной валюты производился с помощью старейшей банкнотной фабрикой Великобритании «Харрисон и сыновья».

С помощью британских коллег казахстанские дизайнеры освоили технологию работы с бумагой, печатью, они исправили первоначально допущенные недостатки и, в результате, были подготовлены четыре варианта тенге: без портретов; с казахским орнаментом; купюры, напоминающие доллар и голландские гульдены; с портретами. Для первой партии тенге был выбран портретный вариант – на банкноты были помещены портреты известных людей, выходцев из разных регионов страны. Таким образом, на первых казахстанских банкнотах были напечатаны портреты Аль Фараби, Суюнбая Аронулы, Курмангазы Сагырбайулы, Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Абулхаирхана и Абылайхана. Обратную сторону банкнот украшали виды красивейших мест Казахстана, таких, как Боровое, Заилийский Алатау, озеро Балхаш, а также изображения архитектурных памятников.

При разработке дизайна тенге были учтены самые разные вопросы, в том числе, легкость различения купюр – для этого все банкноты имели разные изображения и расцветку. Первое время тенге печатали в Великобритании, а в 1995 году заработала собственная банкнотная фабрика.

Дизайн тенге неоднократно менялся, в частности, на банкнотах перестали печатать портреты. На деньгах размещали изображения, говорящие о достижениях Независимости, обращающие к современным реалиям – «Байтерек», «Акорда», монумент Независимости, монумент «Қазақ елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел». Первоначально выпускались банкноты 7 номиналов, затем прибавились купюры достоинством 10 тысяч тенге и 20 тысяч тенге.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

О высоком качестве изготовления национальной валюты Казахстана говорит то, что тенге ценится коллекционерами многих стран. Отмечается оригинальный дизайн, отличное качество изготовления и хорошая защищенность от фальсификации. Казахстанская валюта также высоко оценивается и профессиональным сообществом. Казахстанский тенге выиграл свою первую награду в конкурсе, проводимом Международной ассоциацией коллекционеров бумажных купюр (IBNS) в 2011 году с банкнотой номиналом 10 000 тенге, посвященной 20-летию Независимости страны. Позднее казахстанский тенге выигрывал и в других конкурсах.

Следует отметить, что хорошим дизайном и качеством отличаются и казахстанские монеты. Кроме обычных монет, к памятным датам выпускаются юбилейные монеты. Они также высоко ценятся коллекционерами, поэтому продаются по ценам гораздо выше номинала.

Фото пресс-службы Нацбанка

В этом году Национальный банк выпустил серию коллекционных монет, посвященных различным юбилеям, в том числе 30-летию членства Казахстана в ООН. Также выпущены юбилейные монеты в честь героев Великой Отечественной войны Талгата Бегельдинова и Маншук Маметовой, а также Ахмета Байтурсынова и Мухтара Ауэзова.

Фото: nationalbank.kz

Молодым читателям, возможно, будет интересно узнать, что вместе с тенге была также введена разменная единица «тиын». Тиыны вначале печатались на простой бумаге, а затем чеканились из специальных сплавов. С 1997 года тиыны были выведены из обращения.

О том, как было выбрано название для национальной валюты, сегодня, наверное, не смогут вспомнить не только молодые казахстанцы, но и люди старшего поколения, хотя, в то время об этом немало писалось в СМИ.

Прежде всего, нужно вспомнить, что на советских купюрах всех достоинств печатались названия рубля на языках всех союзных республик. При этом, на казахском и на кыргызском языках рубль назывался одинаково – «сом». Только на казахском, скажем, «бір сом», а на кыргызском «бир сом». Но Кыргызстан успел ввести свою национальную валюту раньше, с 10 мая 1993 года, и названа она была именно «сом». Поэтому, пришлось искать для казахстанской валюты другое название, чтобы избежать путаницы.

Название «тенге», как сообщалось тогда в СМИ, предложил академик Саук Такежанов, известный государственный деятель, ученый в области цветной металлургии. Он ссылался на то, что в средние века правителями тюркских государств чеканились монеты с таким названием. Кстати, считается, что русское слово «деньга» происходит именно от этого названия, поскольку те монеты были в обращении и в соседних странах. После введения тенге в некоторых публикациях СМИ говорилось, что «тенге» – это старое тюркское название соболя или куницы, шкурки которых, как известно, когда-то были не только потребительским товаром, но и средством платежа. Но, как считал лингвист-тюрколог Игорь Добродомов, «тенге» – это одно из произношений общепринятого для тюркских народов названия белки, шкурка которой также использовалась при расчетах в старые времена. Так или иначе, в названии современной казахстанской валюты – основной денежной единицы «тенге» и разменной единицы «тиын», – отражается тюркская история.



