«Теневой» оборот на рынке ГСМ в Казахстане составил 25,1 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов в республике реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «Barrel», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

«В настоящее время в 5 регионах страны расследуются факты в данной сфере, «теневой» оборот составил более 140 тысяч тонн ГСМ на 25,1 млрд тенге», - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу, подводя итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года.