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    «Теневой» оборот на рынке ГСМ в Казахстане составил 25,1 млрд тенге

    16 Октября 2020, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов в республике реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «Barrel», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    «В настоящее время в 5 регионах страны расследуются факты в данной сфере, «теневой» оборот составил более 140 тысяч тонн ГСМ на 25,1 млрд тенге», - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу, подводя итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Минфин РК
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