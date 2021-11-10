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    Тенденция в Казахстане: работники увольняются в поисках высокой зарплаты

    10 Ноября 2021, 11:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил о росте индекса деловой активности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане индекс деловой активности в октябре т.г. перешел в положительную зону, составив 50,1. Улучшение деловой активности оказывает влияние на спрос на рабочую силу, который растет быстрее предложения, отражаясь в росте вакансий на 49% за первое полугодие т.г.», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, в ряде отраслей наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд. Сотрудники увольняются в поисках более комфортных условий труда и высокой заработной платы.

    «На фоне роста зарплат индекс себестоимости услуг продолжает расти с июля 2020 года с 49 до 67. Восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%) создают дополнительное давление на инфляцию», - заключил Е. Досаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Экономика Занятость Общество
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