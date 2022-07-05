Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Темпы жилищного строительства снизились в трех регионах РК

    5 Июля 2022, 10:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении темпов жилищного строительства в трех регионах страны сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоит отметить, что для достижения общереспубликанского показателя до регионов доведены соответствующие планы и для обеспечения их исполнения акиматами утверждены Дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Как отметил министр, по итогам пяти месяцев в трех регионах страны наблюдается снижение строительных темпов по вводу жилья в сравнении с прошлым годом.

    «Это в Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В данных регионах акимам необходимо активизировать строительные работы на жилых объектах», - добавил глава Мининдустрии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Павлодарская область Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Жилье Мангистауская область Регионы Казахстана Общество МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Сезон только начался, а уже поступило свыше 500 жалоб от туристов – Алихан Смаилов
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов