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    Темпы заболеваемости коронавирусом резко выросли в Алматинской и Жетысуской областях

    15 Июля 2022, 12:28

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Алматинской и Жетысуской областях продолжает ухудшаться, за последнюю неделю зарегистрирован 411 случай. Оба региона находятся в зеленой зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки в Алматинской области выявлено 68 случаев, в Жетысуской - 47.

    «Темпы роста КВИ в Жетысуской области резко возросли по сравнению с последними двумя неделями. Заболеваемость выросла с 19 до 173 случаев. Наиболее высокие показатели за последнюю неделю показали районы Каратал, Ескельды, Кербулак, Алаколь, Панфилов, Талдыкорган», - отметили в пресс-службе департамента санэпидконтроля.

    В Алматинской области темпы роста КВИ также резко возросли по сравнению с последними двумя неделями, заболеваемость поднялась с 69 до 238 случаев.

    «Высокие показатели наблюдаются в Жамбылском, Илийском, Карасайском, Талгарском районах, а также в городе Конаев», - добавили в ДСЭК.

    Кроме того, в регионах активно ведется работа по вакцинации населения с 12 лет. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 1 036 259 человек, второй компонент - 994 992. Также первым компонентом Pfizer привились 145 566 жителей двух областей. Курс ревакцинации прошли 422 579 лиц.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация Жетысуская область
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