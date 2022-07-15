Темпы заболеваемости коронавирусом резко выросли в Алматинской и Жетысуской областях

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Алматинской и Жетысуской областях продолжает ухудшаться, за последнюю неделю зарегистрирован 411 случай. Оба региона находятся в зеленой зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки в Алматинской области выявлено 68 случаев, в Жетысуской - 47.

«Темпы роста КВИ в Жетысуской области резко возросли по сравнению с последними двумя неделями. Заболеваемость выросла с 19 до 173 случаев. Наиболее высокие показатели за последнюю неделю показали районы Каратал, Ескельды, Кербулак, Алаколь, Панфилов, Талдыкорган», - отметили в пресс-службе департамента санэпидконтроля.

В Алматинской области темпы роста КВИ также резко возросли по сравнению с последними двумя неделями, заболеваемость поднялась с 69 до 238 случаев.

«Высокие показатели наблюдаются в Жамбылском, Илийском, Карасайском, Талгарском районах, а также в городе Конаев», - добавили в ДСЭК.

Кроме того, в регионах активно ведется работа по вакцинации населения с 12 лет. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 1 036 259 человек, второй компонент - 994 992. Также первым компонентом Pfizer привились 145 566 жителей двух областей. Курс ревакцинации прошли 422 579 лиц.