Темпы ввода жилья показывают положительную динамику - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил принять необходимые меры по своевременному вводу запланированных объемов жилья и инженерной инфраструктуры по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году прогнозируется ввод 15 млн кв. метров жилья, что даст возможность 138 тыс. семьям улучшить свои жилищные условия. В целом с начала года по республике темпы ввода жилья показывают положительную динамику. За пять месяцев введено 4,7 млн кв. метров жилья, что позволяет обеспечить 39 тыс. семей жильем», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Он напомнил, что Правительством были разработаны новые подходы в жилищной политике, которые позволят повысить доступность жилья для граждан, а также улучшить условия и качество их жизни.

«Теперь распределение жилья для очередников будет осуществляться централизовано и прозрачно по принципу «одного окна». Основным оператором здесь выступит Отбасы банк.

Также выработаны новые механизмы обеспечения граждан жильем. Среди них субсидирование арендной платы и строительство жилья на селе. В этом году за счет данных механизмов планируется обеспечить 70 тыс. граждан субсидиями на аренду и порядка 2,8 тыс. новым жильем на селе», - добавил глава Правительства.

Для формирования комфортных условий проживания и обеспечения правильного распределения социальной инфраструктуры были приняты новые стандарты комплексной застройки городов. Наряду с этим, как проинформировал Алихан Смаилов, ведется обширная работа по цифровизации жилищно-коммунальной сферы. Так, внедряются информационные системы «Е-Құрылыс» и «Е-Шанырақ», также внедряется централизованный учет данных по вводу жилья через Портал градостроительного кадастра.

«В целом для консолидации и упорядоченности подходов в жилищном строительстве и ЖКХ ведется работа по принятию Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года. Учитывая важность и социальную направленность принимаемых мер, необходимо обеспечить эффективность, своевременность и качество реализации всех новых подходов и механизмов», - сообщил Премьер-Министр.

Вместе с тем, Премьер-Министр поручил Министерству индустрии обеспечить качественную и оперативную отработку всех положений законопроекта по новым подходам в жилищной политике с палатами Парламента, также завершить работу по внедрению всех информационных систем в жилищной сфере с обеспечением их интеграции со всеми необходимыми базами данных.

«Крайне важно обеспечить выполнение поставленных задач по обеспечению нуждающихся жильем, поэтому Министерству индустрии и акимам всех регионов следует принять исчерпывающие меры по своевременному вводу запланированных объемов жилья и инженерной инфраструктуры», - обратился А. Смаилов.

Фото: primeminister.kz