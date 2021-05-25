Темпы вакцинации в Евросоюзе ускорились и должны быть устойчивыми – заключение саммита лидеров ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В ходе второго дня саммита лидеров стран Европейского Союза участники обсудили совместную борьбу европейских стран с пандемией COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Делегации стран-участниц саммита приняли заключение, которое было утверждено Европейским Советом. В документе говорится, что темпы вакцинации ускорились по всему ЕС и должны быть устойчивыми.

«Наряду с улучшением общей эпидемиологической ситуации, это позволит нам постепенно вновь открыть наши общества. Однако мы должны сохранять бдительность в отношении появления и распространения новых вариантов вируса и принимать необходимые меры. Продолжающаяся работа по наращиванию производства вакцин и обеспечению адекватных поставок по всему ЕС будет иметь ключевое значение» - говорится в тексте заключения.

Европейский Совет также приветствует достигнутое соглашение о цифровом сертификате вакцинации и призывает к его скорейшему запуску. В качестве следующего шага, направленного на облегчение свободного передвижения в ЕС, Совет призвал к пересмотру к середине июня текущего года рекомендации о несущественных поездках в рамках ЕС.

ЕС подтвердил свою роль крупнейшего экспортера вакцин от COVID-19 в мире и будет продолжать свои усилия по увеличению глобальных мощностей по производству препаратов для удовлетворения глобальных потребностей.

Европейский совет призывает активизировать работу по обеспечению глобального справедливого доступа к вакцинам COVID-19 и поддерживает ведущую роль COVAX в этом отношении.

ЕС и его государства-члены привержены ускорению обмена вакцинами для поддержки нуждающихся стран с целью пожертвования не менее 100 миллионов доз к концу года и оказания помощи в развитии местного производственного потенциала в соответствии с Римской декларацией Глобального саммита по вопросам здравоохранения.







