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    Темпы строительства жилья растут в Актюбинской области

    13 Июня 2022, 15:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции на площадке СЦК о социально-экономическом развитии Актюбинской области за последние годы сообщил аким региона Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима, благодаря развитию экономики области и созданию новых рабочих мест улучшаются демографические показатели.

    «На сегодня в регионе проживает более 900 тыс. человек, в городе Актобе - более полумиллиона человек. Мы являемся по территории самой крупной областью в стране. Если ранее в регионе проживало много представителей некоренной национальности, то сегодня более 85 процентов жителей региона - казахи, после развала Союза представители других национальностей уехали на историческую родину», - сказал аким.

    Также за последние годы в области растет строительство жилья.

    «Последние 3 года ежегодно мы строим по 1 млн квадратных метров жилья, в 2021 году было построено 1,2 млн квадратных метров жилья, это самый высокий показатель за последние 5 лет.

    В этом году планируем сдать 1,3 млн квадратных метров жилья, за 5 месяцев с начала года построено 300 тыс. квадратных метров, в основном за счет частных инвестиций», - сказал аким области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Строительство Жилье Регионы Общество
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