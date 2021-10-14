Темпы строительства жилья растут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области растут темпы строительства жилья - за 9 месяцев в регионе построено около 625 тысяч квадратных метров. Итоги социально-экономического развития области рассмотрели на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 9 месяцев наблюдается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. Обеспечены устойчивые и высокие темпы роста в строительном секторе - 103,4 %, в том числе введено 624,8 тысячи квадратных метров жилья (112%)», - сказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Гулькасима Суентаева.

Рост жилищного строительства связан со спросом на жилье. По данным сайта Крыша.кз средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Актобе на сегодня составляет 233 тысячи тенге за квадратный метр, в старой части города на вторичном рынке - 190 800 тенге.