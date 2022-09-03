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    Темпы строительства в Туркестане не снизятся - Дархан Сатыбалды

    3 Сентября 2022, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил около 10 строительных объектов в областном центре, ознакомился с ходом работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Глава региона посетил строительные площадки многоэтажных жилых домов, дал ряд поручений подрядчикам и руководителям.

    Он отметил, что качество каждого объекта находится под строгим контролем, и подчеркнул, что работу в этом направлении нельзя оставлять без внимания.

    «Темпы строительства в Туркестане не снизятся. Главное требование касается качества строительства. При необходимости будет привлечена дополнительная рабочая сила по строительству объектов», - сообщил аким области.

    Спрос на жилье в Туркестане большой. В административно-деловом центре завершается строительство 60 многоквартирных домов. Цены стабильные. Аким поручил следить за сейсмостойкостью зданий, и чтобы квартиры строились в полном соответствии с требованиями.

    Глава региона также был проинформирован о работах по водопроводу, используемому на территории города Туркестана. Общий объем воды, используемой для озеленения, за полгода составляет более 10 млн кубометров. Поливная вода поступает по каналам, находящимся в коммунальной и частной собственности. Более 50 тыс. кубометров проточной воды принимается из пяти пунктов непосредственной подачи воды. Ежемесячно используется более 1,5 млн кубометров водопроводной воды.

    Также Дархан Сатыбалды ознакомился с работами по благоустройству улицы Яссы и микрорайона «Отырар».

    На данной территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Кроме того, здесь установят пандус для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, а также появятся малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

    Всего благоустроено 15 городских секторов. За 2020-2021 годы в городе было посажено более 70 тыс. саженцев и 63 тыс. кв.м газона.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Акимат Строительство Регионы
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